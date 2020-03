AKTUALIZACJA: PIERWSZY PRZYPADEK KORONAWIRUSA W POLSCE >>

Ministerstwo zdrowia podało stan epidemiologiczny na wtorek; w związku z podejrzeniem choroby zakaźnej COVID-19 charakteryzującą się niewydolnością oddechową 68 osób jest w Polsce hospitalizowanych, 316 poddano kwarantannie domowej, 4459 zostało objętych nadzorem sanepidu.

W najnowszym komunikacie GIS poinformował, że od 31 grudnia 2019 r. do 3 marca br. zanotowano 90 tys. 663 potwierdzone przypadki COVID-19. Na chorobę wywoływaną nowym koronawirusem zmarło 3 tys. 124 osoby.

Zgony zanotowano w Chinach kontynentalnych (2 946), Iranie (66), Korei Południowej (34), we Włoszech (52), na pokładzie międzynarodowego przewoźnika (Japonia – 6), Tajwanie (1), Filipinach (1), Japonii (3), Francji (2), Australii (3), Tajlandii (1) i USA (6).

- Około 3,4 proc. potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem kończy się śmiercią - poinformował we wtorek szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Wyjaśnił, że jest to odsetek wyższy niż w przypadku grypy sezonowej, której śmiertelność wynosi 1 proc.

"Wirus Covid-19 rozprzestrzenia się mniej skutecznie niż grypa, proces jego rozprzestrzeniania nie wydaje się być napędzany przez osoby, które nie są chore. Powoduje jednak cięższą chorobę niż grypa, tym bardziej, że nie ma jeszcze szczepionek lub środków terapeutycznych" - powiedział Tedros na konferencji prasowej w Genewie.

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu, Korei Południowej, do Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin do 28 marca br.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.