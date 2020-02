Minister zdrowia ostrzegł, że przez "podgrzewanie paniki" może dojść do sytuacji, że któryś pacjent nie dostanie tego świadczenia, które powinien dostać. "To nie będzie służyło jego zdrowiu" – dodał.

"Kolejny raz, jak mantrę, powtarzam: bardzo proszę kolegów polityków o to, żeby sytuacji pacjentów nie wykorzystywać do bieżącej aktywności partyjnej. To jest sprawa bezpieczeństwa pacjentów, zachowania się pacjentów" – powiedział Szumowski.

Na konferencji minister zdrowia poinformował, że w Polsce nie zanotowano jeszcze przypadku zarażenia koronawirusem. Zaznaczył jednak, że pojawienie się tego wirusa w kraju to kwestia najbliższego czasu.

Obecnie z podejrzeniem koronawirusa w Polsce hospitalizowanych jest 47 osób, 55 osób jest objętych kwarantanną domową, a ponad 1570 jest monitorowanych przez służby sanitarne.