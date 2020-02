"Nie widzieliśmy jeszcze trwałej transmisji lokalnej (wirusa), z wyjątkiem szczególnych okoliczności, takich jak statek wycieczkowy Diamond Princess" - powiedział podczas codziennego briefingu Tedros.

Poinformował również, że w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 110 nowych przypadków poza Chinami, w tym 99 na wycieczkowcu Diamond Princess, który cumuje w porcie w Jokohamie z powodu dwutygodniowej kwarantanny, kończącej się w środę.

"Oczywiście na statku jest więcej zakażeń, niż przypuszczano" - przyznał dr Mike Ryan, czołowy ekspert WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Chiny poinformowały WHO we wtorek rano, że według stanu na godz. 6 odnotowano 72 528 przypadków, w tym 1870 zgonów. "W ciągu ostatnich 24 godzin Chiny zgłosiły 1891 nowych przypadków, w tym przypadki potwierdzone klinicznie i laboratoryjnie" - podał Tedros.

"Poza Chinami jest teraz 804 przypadków w 25 krajach, z trzema zgonami" - dodał.

Tedros zakomunikował również, że począwszy od najbliższych dni, 40 krajów w Afryce i 29 w obu Amerykach będzie miało możliwość wykrywania wirusa Covid-19.

"Wiele z tych państw wysyłało (dotąd) próbki do innych krajów w celu przeprowadzenia testów, czekając kilka dni na wyniki. Teraz będą mogły to zrobić same w ciągu 24 do 48 godzin" - wyjaśnił.

Szef WHO podkreślił również, że niektóre kraje w Afryce, w tym Demokratyczna Republika Konga, wykorzystują obecnie w testach na obecność Covid-19 możliwości, które wypracowały, by testować wirusa Ebola. "To świetny przykład tego, jakie korzyści może przynieść inwestowanie w systemy opieki zdrowotnej (...)" - dodał.

"Nadal mamy szansę zapobiec szerszemu globalnemu kryzysowi" - zapewnił Tedros. (PAP)

baj/ akl/