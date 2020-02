Senat opowiedział się za waloryzacją emerytur i rent o nie mniej niż 70 zł



Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), przewidującą od 1 marca 2020 roku waloryzację rent i emerytur o 3,24%, nie mniej niż o 70 zł brutto.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji. Większą podwyżkę (w kwocie 70 zł brutto) otrzyma około 6,2 mln emerytów i rencistów, których świadczenie nie przekracza 2 160,49 zł brutto.

Koszt tego świadczenia w 2020 r. to 9,1 mld zł. "Gdybyśmy tego mechanizmu [kwotowo-procentowego] nie zastosowali, to ten koszt byłby na poziomie 7 mld zł, czyli dodatkowe środki, które przeznaczamy na sfinansowanie waloryzacji, to niespełna 2 mld zł" - powiedział w trakcie debaty poprzedzającej głosowanie wiceminister pracy rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. "Pozostała część waloryzacji będzie na poziomie dzisiaj prognozowanym w ustawie budżetowej, na poziomie 3,24%. Ostateczny wskaźnik waloryzacji będziemy znali w lutym, w momencie, gdy Główny Urząd Statystyczny określi poziom inflacji za rok ubiegły. Od tego będzie liczony wskaźnik inflacyjny" - dodał.

Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wzrosną do 1 200 zł brutto, do 900 zł brutto - renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Nowelizacja podwyższa także do 1 700 zł próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla osób w wieku 18 lat niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Waloryzacja na podobnych zasadach, tj. wskaźnikiem procentowym oraz ustaleniem gwarantowanego progu podwyżki świadczenia, odbyła się do tej pory czterokrotnie (w 2012 r. podwyżka nie mniej niż 71 zł, w 2015 r. 36 zł, w 2017 r. 10 zł, w 2019 r. 70 zł).

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

(ISBnews)