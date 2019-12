Tusk zachęca do protestów w obronie sądownictwa. "Jedyną metodą jest twardy opór ludzi"

Donald Tusk pytany o zmiany podczas sobotniego spotkania autorskiego odparł, że zachęca wszystkich ludzi, żeby protestowali i wychodzili na uliceźródło: PAP

autor zdjęcia: Leszek Szymański

Wszędzie tam, gdzie władza rzuca się na niezależne sądownictwo, zawsze w końcu okazuje się, że chodzi jej o to samo: żeby móc bezkarnie kraść. A jedyną metodą, by ją powstrzymać, jest twardy opór ludzi - napisał we wtorek b. premier Donald Tusk cytując fragment ze swojej książki "Szczerze".