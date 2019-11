USA: Sąd nie uznał obywatelstwa kobiety, która dołączyła do IS

Urodzona w New Jersey kobieta, która w 2014 roku pojechała do Syrii i dołączyła do Państwa Islamskiego (IS), nie jest obywatelką Stanów Zjednoczonych, bo jej ojciec miał status dyplomaty, gdy przyszła na świat – orzekł w czwartek amerykański sędzia federalny.