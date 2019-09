Kosiniak-Kamysz wraz z Kukizem byli gośćmi "Porannej rozmowy" w RMF FM. Lider PSL, zapytany jak to się stało, że Kukiz'15 mógł pożenić się z PSL, podkreślił, że połączyła ich "wspólna idea". "Nie pójście na łatwiznę, bo my mogliśmy być na listach z PO. Dużo o tym rozmawialiśmy. Paweł Kukiz mógł pójść z PiS, ale wybraliśmy wierność idei i walkę wspólną, i to nas łączy. Łączy nas program. Jeżeli dzisiaj Polska jest tak podzielona i my się dogadaliśmy, to naprawdę jest szansa, żeby Polskę zjednoczyć" - ocenił.

Dopytywany, co będzie po wyborach, Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że razem z Kukizem "długo dojrzewali" do decyzji o wspólnym starcie w wyborach. "Rozmawialiśmy o programie. Ja w swoim życiu (...) wiele rozmów na temat koalicji przeprowadziłem. Nigdy tak dużo o programie. Jak nawet była już rozmowa o listach, to i tak Paweł wracał do tematu: +ale program musi być na pierwszym miejscu. Muszą być nasze postulaty, muszą być wasze postulaty o emeryturze bez podatku, o dobrowolnym ZUS-ie, o zerowym VAT na żywność tradycyjną+. Nie rozejdziemy się, będziemy wspólnie podejmować decyzje" - zadeklarował.

Kukiz podkreślił z kolei, że "przez cztery lata nauczył się pragmatyzmu". "Zdałem sobie sprawę, że bez struktur, bez pieniędzy, bez organizowania nie jestem w stanie osiągnąć tych celów, które sobie wytyczyłem już dawno temu, a tymi celami jest zmiana państwa partyjnego, w jakim obecnie żyjemy, na państwo obywatelskie (...). Wszystkie partie w Polsce są dotknięte patologią. Jedynie PSL – a rozmawiałem ze wszystkimi partiami politycznymi w Polsce - wpisało w swój program postulaty Kukiza, które po wejściu w życie likwidują patologię we wszystkich partiach politycznych" - powiedział.

"Do realizacji postulatów przede wszystkim tego pakietu obywatelskiego - jednomandatowe okręgi wyborcze, obligatoryjne dla władz referenda, wybór prokuratora generalnego w wyborach powszechnych - (...) będę w jednym w klubie, będziemy w jednym klubie wspólnie" - dodał lider Kukiz'15.

Kukiz'15 i PSL podpisały porozumienie programowe o współpracy w wyborach do Sejmu na początku sierpnia. Kandydaci Kukiz'15 wystartują z list komitetu PSL Koalicja Polska.

Konwencja programowa PSL-Koalicji Polskiej odbędzie się w sobotę w Sandomierzu (woj. świętokrzyskie). Jak zapowiedział Kosiniak-Kamysz w rozmowie z PAP, podczas spotkania przedstawiony zostanie program dotyczący "wszystkich działów gospodarki, ale i życia społecznego". Dodał, że na konwencji zostaną przypomniane sztandarowe projekty komitetu PSL-KP, jak "Emerytura bez podatku", dobrowolny ZUS czy mieszana ordynacja wyborcza, ale będą też nowe projekty dotyczące np. mieszkalnictwa czy służby zdrowia. "Służba zdrowia dla mnie to jest oczywiście bardzo bliski temat. Więc przedstawimy rozwiązania dotyczące dostępności do służby zdrowia, finansowania, czy oddłużenia szpitali" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października.