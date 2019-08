W komunikacie ogłoszonym przez Pałac Prezydencki podano, że prezydent przyjął do wiadomości dymisję i poprosił jednocześnie Contego o to, by rząd dalej zajmował się bieżącymi sprawami.

W środę po południu prezydent Mattarella rozpoczyna konsultacje z siłami politycznymi na temat rozwiązania kryzysu rządowego. Wywołał go wicepremier, lider Ligi Matteo Salvini, ogłaszając 8 sierpnia koniec współpracy z Ruchem Pięciu Gwiazd po serii napięć i konfliktów, a także zaapelował o rozpisanie wyborów parlamentarnych.

Conte stał na czele 65. rządu w historii Republiki Włoskiej. Jego gabinet pracował 14 miesięcy.

Matteo Salvini powiedział, że poprosi prezydenta o rozpisanie nowych wyborów. (PAP)