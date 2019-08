Prezydent podpisał nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dot. stażu



Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, podała Kancelaria Prezydenta. Celem nowelizacji jest rozszerzenia katalogu elementów składowych wynagrodzenia za pracę, które nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika - o dodatek za staż pracy.

"Ustawa wprowadza definicję dodatku za staż pracy – z uwagi na różnorodność stosowanego nazewnictwa oraz odmienne zasady przyznawania dodatku za staż pracy obowiązujące u poszczególnych pracodawców. Dodatek za staż pracy to dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę" - czytamy w informacji.

Ustawa zawiera rozbudowane przepisy przejściowe regulujące możliwość przeprowadzenia przez wykonawców umów zawartych przez 1 września 2019 r., negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy. Dotyczyć one będą tych wykonawców (np. stron umów zawartych w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych), którzy w wyniku zmian wprowadzonych ustawą będą musieli podnieć swoim pracownikom wynagrodzenia, podano także.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. z wyjątkiem przepisów przejściowych, które wejdą w życie 1 września 2019 r.

(ISBnews)