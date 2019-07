Największe wątpliwości dotyczące terminu brexitu wyrazili zwolennicy proeuropejskich Liberalnych Demokratów i Partii Pracy, których odpowiednio 64 i 63 proc. uważa, że nie dojdzie do tego 31 października.źródło: ShutterStock

Pomimo wielokrotnie powtarzanych deklaracji kandydatów do zastąpienia ustępującej premier Theresy May, ledwie 27 proc. Brytyjczyków wierzy w to, że Wielka Brytania opuści UE w planowanym terminie 31 października - wynika z sondażu firmy badawczej YouGov.