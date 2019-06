Drodzy czytelnicy!

Zapewne jesteście bardzo zapracowani i nie macie czasu czytać swoim dzieciom… Jednak warto poczytać dzieciom co wieczór choć trochę i później porozmawiać o płynącym z książki przesłaniu. Ja bardzo chciałbym was dzisiaj do tego zachęcić. Wtedy wasze dzieci będą bogatsze o tę mądrość. Może po takim codziennym czytaniu z wami, zastanowią się nad tym, co usłyszały. Będzie to okazja do poruszenia różnych, także trudnych tematów. Takie czytanie, jak wynika z moich doświadczeń, wzmacnia także w dziecku poczucie, że jest przez was kochane i że jest ważne. Kiedy wytłumaczycie mu o jakich wartościach mówi książka i czemu one (te wartości) są takie ważne, to dziecko na pewno to zrozumie, gdyż to rodzice najlepiej znają swoje dzieci i wiedzą, jak dotrzeć do ich serc. Książka może być też pomocna w daniu dzieciom odpowiedzi na pytania, które wam zadają. Takie wspólne czytanie to także okazja , by pojawiły się nowe pytania…

Poniżej zamieściłem kilka recenzji książek, które według mnie, możecie poczytać dzieciom. Mnie te książki bardzo się spodobały. Oczywiście nie wszystkie z nich mają morał. Mam nadzieję, że wam również przypadną do gustu. W nawiasie obok tytułu podałem przybliżony wiek dziecka, dla którego książka jest przeznaczona.

1. „Niepokonani” (10+) autor: David Long. Autentyczne historie ludzi, którzy znaleźli się w dużym niebezpieczeństwie. Ich życie było zagrożone, a jednak przeżyli. Są tam historie zarówno dzieci, jak i dorosłych. W każdym opowiadaniu widać siłę woli, jaką musieli się wykazać.

2. „Pamiętnik grzecznego psa” (7+) autor: Wojciech Cesarz, Katarzyna Terechowicz. Ze swojego punktu widzenia pies jest bardzo grzeczny, jednak z ludzkiego... niekoniecznie. Wierzcie mi, będziecie się zaśmiewać z jego przygód. Jeśli spodoba wam się ta książka, to sięgnijcie po kolejne części: „ Nowe przygody grzecznego psa”, „Wakacje grzecznego psa”, „ Kocie kłopoty grzecznego psa”, „Zakochany grzeczny pies”. Wszystkie części są zabawne.

3. „I ty możesz zmienić świat” (8+) autor: Karolina Grabarczyk. Prawdziwe historie „dzieci bohaterów”, czyli dzieci, które pomogły innym lub walczyły o swoje prawa. Często są one ubogie i mogłoby się wydawać ,że nie mogą mieć wpływu na to, co się dzieje wokół nich. Większość opisanych tam dzieci to już dorośli.

4. „Odkrywca”(9+) autor: Katherine Rundell. Powieść o dzieciach, których samolot lecący nad Amazonią rozbija się. One jako jedyne przeżywają, jest ich czworo: Fred, Con, Lila i Max. Muszą przeżyć w puszczy. Nie będzie łatwo... Sami będziecie ciekawi zakończenia.

5. „Przyszłość architektury w 100 budynkach” autor: Marc Kushner. W tej książce znajdziecie wiele fantastycznych budynków (zarówno opisy jak zdjęcia) m.in.: budynek stojący na palcach, biuro na wodzie i restauracja w rurze kanalizacyjnej. Budynki są w wielu rodzajach: mieszkalne, usługowe, parkingi, muzea, oczyszczalnie ścieków...

6. „Botanicum”(10+) autor: Katie Scott. Książka przyrodnicza o roślinach. Zaopatrzona w szczegółowe ilustracje. Oprowadza po świecie botaniki. Wiele można się z niej dowiedzieć. Polecam ją bardziej miłośnikom roślin.

7. „Planetarium” autor: Chris Wormell. Książka o kosmosie. Narodziny gwiazd, planet, odległe galaktyki – o tym wszystkim możemy tu przeczytać. Jest też wiele rysunków i opisów. Nie tylko dla znawców kosmosu.

8. „Pod ziemią, pod wodą”(8+) autor: Alexandra i Daniel Mizielińscy. 2 książki w jednej! Kiedy otworzymy książkę z jednej strony ma ona tytuł „Pod ziemią”, a z drugiej „Pod wodą” im bardziej zbliżamy się do środka książki tym głębiej jesteśmy pod ziemią lub pod wodą. Możemy się dowiedzieć wielu rzeczy! Czy wiecie, jak długie są dżdżownice w Australii ? Jakie zwierzęta żyją na dnie Rowu Mariańskiego, gdzie panuje tak olbrzymie ciśnienie?

9. Seria książek o Mikołajku(6+) autor: Jean-Jacques Sempe. Opowiadania o chłopcu uczącym się we francuskiej szkole. Razem z kolegami przeżywa różne przygody. Wszystkie są choć trochę zabawne. A fajnie jest się pośmiać razem…

10. „Chłopiec z burzy i inne opowiadania”(8+) autor: Colin Thiele. W tej książce jest sześć opowiadań. Być może oglądaliście film na podstawie jednego z nich. Akcja każdego z opowiadań rozgrywa się w Australii. Mi najbardziej podobało się opowiadanie: „Wolna chata”. Ciekawe, czy wam się spodoba, bo to opowiadanie o chłopcu, którego rodzice wyjechali na weekend…

Miłej wspólnej lektury!!!

Zachowana została pisownia oryginalna.