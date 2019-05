Minister sprawiedliwości-Prokurator Generalny w swoim przemówieniu podczas konwencji regionalnej PiS w stolicy Małopolski zapewnił, że rząd Zjednoczonej Prawicy dotrzymuje danego słowa. W tym kontekście wymienił uchwaloną w czwartek przez Sejm nowelizację Kodeksu karnego. Zaznaczył, że "obietnica zaostrzenia kar za przestępstwa została właśnie dotrzymana".

"Tak jak obiecywaliśmy, że przygotowujemy takie zmiany, aby kary były sprawiedliwsze, aby odpowiadały proporcjonalnie do zła, jakie zostało wyrządzone przez przestępcę, to dokładnie tak jest. Tak jak obiecywaliśmy, że będą one odstraszać (...), że będą realną groźbą wymierzoną w stronę przestępcy, to właśnie tak jest" - powiedział minister.

Jak dodał, przy głosowaniu nad nowelą Kk opozycja miała okazję, żeby pokazać, że mają szczerą wolę pomocy ofiarom. "I jak zwykle nie zagłosowali, nie poparli" - podkreślił Ziobro.

Przygotowana przez resort sprawiedliwości nowela zaostrza kary za przestępstwa, w tym dotyczące m.in. pedofilii. W głosowaniu nad nowelizacją nie wzięło udziału 143 ze 145 członków klubu PO-KO, dwie posłanki zagłosowały za przyjęciem noweli (jak później tłumaczyły, był to wynik pomyłki). Nie głosował też żaden z posłów Nowoczesnej.

Zdaniem Ziobry wybory do europarlamentu są "ważnym etapem w bitwie o Polskę". "Musimy dotrzymać słowa w obszarze reformy wymiaru sprawiedliwości. Musimy wyczyścić tę stajnię Augiasza do końca, musimy przywrócić sądy ludziom; musimy przypomnieć niektórym z tych państwa, że nie są nadzwyczajną kastą, tylko są powołani do służby Polsce i Polakom" - dodał.

Zachęcał też do głosowania w wyborach europejskich na wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. "Patryk Jaki będzie znakomitym reprezentantem Polski w Brukseli. Będzie znakomicie walczył, abyśmy mogli dokończyć tę wielką reformę, która tak bardzo jest Polsce potrzebna, aby Polska była silnym i rozwijającym się państwem. Silne państwo to są silne i sprawne sądy" - stwierdził Ziobro.