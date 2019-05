Morawiecki i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, którzy we wtorek przedstawili zmiany w Kodeksie karnym, dotyczące kar za pedofilię, zostali zapytani, dlaczego po emisji filmu Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu" podczas konferencji w KPRM w kontekście pedofilii nie pada słowo "kościół" i słowo "ksiądz".

Premier podkreślił, że przepisy wprowadzające większe możliwości walki z pedofilią, "surowe kary za wszelkie bestialskie, haniebne czyny wobec osób małoletnich na tle wolności seksualnej, będą obowiązywały absolutnie bez żadnej taryfy ulgowej również oczywiście księży".

"Kiedy mówię o innych środowiskach, to wskazuje na to, że jest rzeczą oczywistą niestety dla wszystkich, że tego typu zdarzenia, zachowania występują w wielu innych środowiskach i tym innym środowiskom też trzeba się przypatrzeć, ale oczywiście jak najbardziej to środowisko, które zostało opisane tutaj, czy pokazane w filmie - jak najbardziej również" - dodał.

Premier pokreślił także, że przygotowane przez ministra sprawiedliwości przepisy były konsekwencją prac i dyskusji, które trwały od miesięcy i były szeroko konsultowane.