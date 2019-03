Trump: Nadszedł czas, by uznać, że Wzgórza Golan należą do Izraela

Prezydent USA Donald Trump oznajmił w czwartek, że nadszedł czas, by uznać, że Wzgórza Golan należą do Izraela; napisał na Twitterze, że ma to "kluczowe strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Izraela i stabilności regionu".źródło: ShutterStock