We wtorek w Brukseli odbyło się spotkanie m.in. Barniera, Barclaya, a także brytyjskiego prokuratora generalnego Geoffreya Coxa. O wynik tych rozmów pytano w środę rzecznika KE Margaritisa Schinasa.

"Rozmowy były trudne. Nie udało się znaleźć rozwiązania, które pozostawałoby w zgodzie z porozumieniem o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, w tym kwestii dotyczących Irlandii Północnej" - odpowiedział rzecznik.

Jak dodał, rozmowy koncentrowały się na prawnych gwarancjach w sprawie kontrowersyjnego mechanizmu awaryjnego dotyczącego Irlandii (ang. backstop) dla obu stron. "Zaoferowaliśmy rozwiązania, że backstop, jeśli będzie uruchomiony, będzie obowiązywał tymczasowo, tylko tak długo jak to będzie potrzebne, chyba że zostanie osiągnięte porozumienie, które uniemożliwi powstanie twardej granicy (między Irlandią a Irlandią Północną - PAP). (...) Jak dotąd nie byliśmy w stanie osiągnąć wspólnego rozwiązania" - powiedział Schinas.

Dodał, ze rozmowy techniczne będą kontynuowane w tym tygodniu.

W połowie stycznia brytyjski parlament odrzucił wynegocjowaną przez rząd i UE umowę w sprawie brexitu, a pod koniec miesiąca zaapelował do rządu, by skłonił stronę unijną do wprowadzenia zmian w backstopie.

Backstop zakłada, że w razie braku porozumienia z UE Zjednoczone Królestwo byłoby zmuszone do pozostania w unii celnej i w elementach wspólnego rynku, aby nie dopuścić do powrotu tzw. twardej granicy między Irlandią Płn. a pozostającą w UE Irlandią, co mogłoby zagrozić procesowi pokojowemu na wyspie.