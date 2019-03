"Minister Henryk Kowalczyk powołał dziś nowego Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Został nim Albert Paweł Kołodziejski" - poinformowano we wtorkowym komunikacie MŚ.

Jak dodano, Kołodziejski jest wieloletnim członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i Koła Łowieckiego "TROP Płock".

"Interesuje się strzelectwem (posiada uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego) oraz kynologią łowiecką. Posiada rozległą wiedzę na temat polskiego modelu łowiectwa w odniesieniu do modeli łowiectwa w Europie" - czytamy w komunikacie.

Jak podkreślono w komunikacie, za jeden z głównych celów swojej działalności społecznej w strukturach PZŁ Kołodziejski stawia poprawę wizerunku myśliwego w społeczeństwie. "Jest zwolennikiem organizacyjnej i ekonomicznej transparentności oraz efektywności PZŁ jako organizacji społecznej wykonującej zadania powierzone przez państwo" - napisano.

Kołodziejski, zwracając się do członków PZŁ zapewnił, że "transparentność w działaniu Polskiego Związku Łowieckiego, transparentność finansowa, jakościowa będzie przyświecać pracy nowemu Łowczemu Krajowemu".

"Transparentność naszego Związku stawiam jako priorytet mojego działania. Związek, który do tej pory znaliście, hermetyczny i zamknięty, niesłuchający swoich członków, w dniu dzisiejszym przechodzi do historii" - powiedział nowy Łowczy Krajowy, cytowany w komunikacie skierowanym do myśliwych na stronie internetowej PZŁ.

Kołodziejski to absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa EWSPA w Warszawie oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ukończył również podyplomowe studia na Wydziale Mechaniki Budownictwa i Petrochemii Politechniki Warszawskiej.

Pod koniec lutego br. minister Kowalczyk podpisał nowy statut Polskiego Związku Łowieckiego. Jak podkreślił, nowy statut zwiększa transparentność związku. W rozmowie z dziennikarzami Kowalczyk tłumaczył, że nowy statut PZŁ znosi m.in. rady okręgowe związku, wprowadza tryb wyboru łowczych okręgowych i Łowczego Krajowego. Dodał, że daje też kontrolę "merytoryczną i finansową" Naczelnej Radzie Łowieckiej nad zarządem głównym PZŁ, czego dotychczas nie było.

Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie. Działa na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. "Prawo łowieckie". Do zadań zrzeszenia należy m.in. prowadzenie gospodarki łowieckiej, troska o rozwój łowiectwa, współpraca z administracją rządową i samorządową w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego.