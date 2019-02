Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy zmarłego w piątek b. premiera Jana Olszewskiego.

Karczewski podczas spotkania z ambasadorami akredytowanymi w Polsce mówił o wyzwaniach, które w tym roku stoją przed Senatem i Polską. Jak ocenił, rok 2019 upłynie pod znakiem głębokiej troski o umocnienie obszarów bezpieczeństwa, pokoju i stabilizacji, bo, jak podkreślił, nie brakuje na świecie miejsc, gdzie sytuacja jest niepewna.

Zapowiedział, że Senat "z troską i nadzieją będzie się angażował na rzecz wzmocnienia integracji europejskiej".

"Jest to szczególnie ważne w kontekście Brexitu. Senat uczestniczy we współpracy międzynarodowej nie tylko jako opiekun Polaków, licznie zamieszkałych w Zjednoczonym Królestwie. Przyjmujemy szeroką i odpowiedzialną optykę europejską" - podkreślił marszałek Senatu. Dodał, że Senat będzie wzywał do udziału w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, z którym ściśle współpracuje i będzie współpracować.

Zdaniem Karczewskiego nowo wybrany europarlament zdecyduje o kierunku reform koniecznych, by usprawnić działanie Unii Europejskiej. Marszałek wyraził też nadzieję, że przyczyni się on do umocnienia jedności Europy "w oparciu o trwały fundament wartości duchowych, uwzględniający bogactwo i różnorodność kultur i tradycji poszczególnych narodów".

Karczewski zauważył też, że rok 2019, to "kolejny rok ważnych rocznic", po roku, w którym nasz kraj świętował stulecie odzyskania niepodległości. Zaznaczył, że 4 czerwca przypada trzydziesta rocznica pierwszych po II wojnie światowej wolnych wyborów na wschód od Łaby. Podkreślił, że to moment przywrócenia Senatu i symbol upadku komunizmu w Polsce.

Marszałek poinformował, że w czerwcu weźmie udział we Francji w posiedzeniu Stowarzyszenia Senatów Europy, gdzie będą omawiane kwestie związane z migracjami i niesieniem pomocy uchodźcom. Zaznaczył, że te sprawy omawiane będą z przewodniczącymi senatów państw afrykańskich.

"Liczę, że formuła tej konferencji przyczyni się do budowania kolejnych pomostów między Afryką i Europą i tą drogą będziemy w stanie skutecznie nieść pomoc humanitarną i rozwojową, także w wymiarze instytucjonalnym" – powiedział marszałek Senatu. Jak podkreślił, taka wizja współpracy międzynarodowej wymaga, by państwa o wyższym poziomie rozwoju "przyjęły postawę dzielenia się swoim sukcesem cywilizacyjnym i gospodarczym".

Karczewski dodał, że dla Senatu ten rok jest rokiem zakończenia IX kadencji i zbliżających się wyborów parlamentarnych. Zapewnił, że zaangażowanie związane z wyborami nie wpłynie na gotowość do współpracy z akredytowanymi w Polsce ambasadorami.

Marszałek złożył też zebranym dyplomatom życzenia noworoczne.

Głos zabrał też dziekan Korpusu Dyplomatycznego, nuncjusz apostolski abp. Salvatore Pennacchio. W imieniu ambasadorów wyraził zadowolenie, że po świętowaniu stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę w ub.r., w tym roku przypada stulecie nawiązania relacji dyplomatycznych między Polską i wieloma państwami. Podkreślił, że ambasadorowie z szacunkiem patrzą na pracę Wyższej Izby Parlamentu, która, jak mówił, "oprócz aktywności legislacyjnej otwarta jest na działalność promującą wiedzę o tej ważnej w strukturach parlamentarnych instytucji".