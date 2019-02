"Rząd federalny odnotował, że brytyjska izba niższa (parlamentu) żąda więcej jasności w sprawie przyszłości granicznego reżimu między Irlandią i Irlandią Północną i teraz zależy od premier Theresy May, głównego negocjatora KE ds. brexitu Michela Barniera i szefa KE Jean-Claude'a Junckera, by dać konkretne wyjaśnienia w tej sprawie" - stwierdził rzecznik. "Otwieranie umowy o wyjściu (Wielkiej Brytanii z UE) nie jest obecnie przewidziane" - zastrzegł.

We wtorek wieczorem posłowie Izby Gmin przyjęli dwie poprawki do uchwały w sprawie brexitu, sugerujące konieczność znalezienia alternatywnego rozwiązania wobec wynegocjowanego przez rząd May kontrowersyjnego mechanizmu awaryjnego dla Irlandii Północnej (ang. backstop) i wskazujące zarazem na sprzeciw wobec scenariusza bezumownego wyjścia z UE.

W odpowiedzi May zapowiedziała próbę renegocjacji umowy wyjścia z UE. To zostało jednak natychmiastowo odrzucone przez występującego w imieniu 27 państw członkowskich rzecznika przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska.

Gdyby May nie udało się uzyskać żadnych ustępstw ze strony UE, kolejne głosowanie w parlamencie mogłoby dotyczyć trudnego wyboru między jej pierwotną propozycją - odrzuconą już raz przez posłów w połowie stycznia - lub wysoce ryzykownym opuszczeniem Wspólnoty bez umowy opartej na porozumieniu stron.

W razie braku uzyskania większości dla umowy proponowanej przez May lub alternatywnego rozwiązania, na mocy procedury wyjścia opisanej w art. 50 traktatu o UE Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez umowy o północy w noc z 29 na 30 marca.