Emilewicz: Do 'Małego ZUS-u' zgłosiło się do wczoraj ok. 130 000 przedsiębiorców

Ok. 130 tys. przedsiębiorców zgłosiło się - według stanu na koniec dnia - do wczoraj do skorzystania z tzw. "Małego ZUS-u", czyli niższych składek dla najdrobniejszych przedsiębiorców, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Oceniła, że to dobry wynik i dodała, że liczba ta może ostatecznie okazać się jeszcze wyższa.