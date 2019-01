Brudziński poinformował, że Salvini przyjeżdża do Polski również na jego zaproszenie. "W październiku podczas szczytu G6 we francuskim Lyonie zaprosiłem pana ministra" - wyjaśnił.

Jak dodał, "zarówno Polska jak i Włochy to kraje zewnętrzne Unii Europejskiej. "Mamy inne, ale jednak podobne problemy, zarówno Włochy jak i Polska zabezpieczają nie tylko własne granice zewnętrzne, ale również granice zewnętrzne UE. Na terenie Polski jest siedziba Frontexu, czyli unijnej agendy zajmującej się bezpieczeństwem granic zewnętrznych Unii Europejskiej" - zaznaczył szef MSWiA.

"Przyjeżdża lider państwa niezwykle ważnego, dużego, silnego, członka UE i pojawia się zarzut, że oto będzie spotykał się z liderem partii, która sformułowała rząd w naszym kraju. Jarosław Kaczyński jest liderem Prawa i Sprawiedliwości i cóż jest nadzwyczajnego w tym, że pojawiają się u niego najważniejsze osoby w Europie i na świecie, żeby rozmawiać. Na tym polega współpraca międzynarodowa" - mówił Brudziński.

"Od kilku dni my - jako politycy PiS - jesteśmy obiektem totalnego, odjechanego ataku opozycji totalnej, niektórych mediów, niektórych dziennikarzy, że oto Jarosław Kaczyński śmie się spotkać (...) z człowiekiem, który ciepło wypowiada się o (Władimirze) Putinie, czy też, który spotkał się z Putinem" - powiedział Brudziński. Jednak - jak podkreślił - "kiedy (ówczesny premier) Donald Tusk jeździł do Moskwy i był nazywany przez prasę rosyjską naszym człowiekiem w Warszawie, kiedy debatował z Putinem na molo, kiedy maszerowali wspólnie ze (Sławomirem) Nowakiem i (Pawłem) Grasiem po pl. Czerwonym, to politycy PO i ci sami dziennikarze, którzy nas dzisiaj atakują, bili brawo".

W ocenie ministra, "od momentu, kiedy nastąpiła zmiana rządu we Włoszech, kiedy za sprawy bezpieczeństwa i za sprawy - w związku z niekontrolowanym napływem do UE nielegalnych imigrantów - odpowiada Matteo Salvini zmieniła się polityka, ku wielkiemu zdumieniu części elit brukselskich".

"Ci sami ludzie, którzy najpierw zgotowali swoim krajom, takim jak Niemcy, Holandia Belgia, dosyć dramatyczne sytuacje, otwierając szeroko drzwi i zapraszając w sposób niekontrolowany rzesze setek tysięcy nielegalnych migrantów, dzisiaj próbują ten problem rozwiązać przerzucając ten gorący kartofel na państwa Grupy Wyszehradzkiej: Polskę, Węgry, Czechy. Atakują oni również Matteo Salviniego, że w końcu zaczął mówić głosem racjonalnego rozsądku, a nie pięknoduchostwa oderwanego od rzeczywistości" - mówił Brudziński.

Jak poinformowało w piątek włoskie MSW, wicepremier i szef MSW Matteo Salvini podczas wizyty 9 stycznia w Warszawie spotka się z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Joachimem Brudzińskim oraz prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Pierwszy o wizycie Salviniego w Polsce poinformował w czwartek rzymski dziennik "La Repubblica". Gazeta napisała, że głównym tematem rozmów szefa MSW i lidera Ligi z Jarosławem Kaczyńskim ma być zawarcie porozumienia przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Z Joachimem Brudzińskim włoski polityk rozmawiał w październiku podczas obrad ministrów spraw wewnętrznych w Lyonie. (PAP)

autor: Olga Łozińska