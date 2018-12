Sesja Rady Warszawy w sprawie wysokości bonifikaty zaplanowana jest na czwartek na godz. 10. Uchwała w sprawie bonifikat będzie jedynym punktem obrad. Projekt uchwały ma osobiście uzasadniać prezydent Rafał Trzaskowski, który we wtorek wystąpił do radnych KO z apelem o przywrócenie wprowadzonej jeszcze przed wyborami samorządowymi 98-proc. bonifikaty przy przekształceniu na własność stołecznych gruntów.

Klub KO spotkał się we wtorek wieczorem z Trzaskowskim. W dyskusji uczestniczył też lider stołecznych struktur PO, poseł Marcin Kierwiński.

"Klub Koalicji Obywatelskiej w Radzie Warszawy pozytywnie odpowiedział na apel pana prezydenta. W najbliższy czwartek na sesji (Rady Warszawy) będziemy głosować za uchyleniem uchwały z ostatniego czwartku, czyli za przywróceniem 98-proc. bonifikaty opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność" – powiedział Szostakowski dziennikarzom po zakończeniu obrad klubu KO.

W połowie października, przed wyborami samorządowymi, Rada Warszawy przyjęła uchwałę ustanawiającą dla gruntów miejskich 98-procentową bonifikatę jako standardową, a 99-procentową w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Te stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Wówczas stosowny projekt uchwały przedstawił wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS), ale poparli go jednomyślnie wszyscy radni biorący udział w głosowaniu.

W miniony czwartek Rada Warszawy zdecydowała o zmniejszeniu bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98 proc. do maksimum 60 proc. Przeciw zmianie protestowali radni PiS. Projekt wniósł na sesję wiceprezydent stolicy Robert Soszyński. Podał, że przy 98-proc. bonifikacie utrata przychodów Warszawy jest szacowana w stosunku do zerowej bonifikaty na poziomie 3,5 mld zł, a w stosunku do 60-proc. bonifikaty - na poziomie około 1,8 mld zł.

Po decyzji Rady na rządzącą miastem Platformę Obywatelską spadła fala krytyki. Politycy PiS i członkowie rządu zarzucali politykom PO brak wiarygodności i oszustwo. Prezes PiS Jarosław Kaczyński uznał posunięcia radnych za "rabowanie Polaków".