"42 osoby przekroczyły granicę i zostały aresztowane. A, szczerze mówiąc, wielu innym osobom udało się granicę sforsować" i nie zostać aresztowanym - powiedział szef straży granicznej Rodney Scott.

Aresztowani to w większości dorośli mężczyźni, którzy wchodzili w skład grupy około 500 osób usiłujących w niedzielę wieczorem przedostać się do USA przez przejście w mieście Tijuana na północnym zachodzie Meksyku. Większość migrantów, pochodzących z krajów Ameryki Środkowej, zostało odpartych przez amerykańskie siły porządkowe, które użyły wobec nich m.in. gazu łzawiącego. Po incydencie przejście graniczne między San Diego w USA a meksykańską Tijuaną było przez pewien czas zamknięte.

"Jesteśmy w trakcie konstrukcji nowego muru granicznego, ale nie jest on jeszcze ukończony" - wyjaśniał Scott.

Również w poniedziałek prezydent Trump na Twitterze wezwał władze Meksyku, by deportowały migrantów do ich krajów pochodzenia. "Meksyk powinien odesłać (...) Migrantów, z których wielu to zatwardziali kryminaliści, z powrotem do ich krajów. Zróbcie to samolotem, autokarem, jakkolwiek chcecie, ale NIE wejdą do USA. Jeśli będzie trzeba, zamkniemy Granicę na stałe" - napisał szef państwa. Na koniec wezwał Kongres, by "ufundował MUR" na granicy. Zatrzymanie nielegalnej imigracji i budowa muru na południowej granicy należały do głównych obietnic wyborczych Trumpa w czasie kampanii prezydenckiej z 2016 roku.

Władze Meksyku już zapowiedziały deportację z kraju migrantów, którzy próbowali w niedzielę nielegalnie przekroczyć granicę z USA. Według meksykańskich władz obecnie na terytorium tego kraju znajduje się ponad 8 tysięcy ludzi z tzw. karawany migrantów. Większość z nich, około 7,4 tys., przebywa w miastach Mexicali i Tijuana, położonych w pobliżu granicy z USA. (PAP)

ulb/ mc/