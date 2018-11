Z powodu blokady dróg dojazdowych do przejść granicznych po ukraińskiej stronie od niedzieli trwają utrudnienia w ruchu granicznym na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Bez zakłóceń odbywają się odprawy w ruchu kolejowym i pieszym.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej mjr Elżbieta Pikor, na Podkarpaciu nadal zablokowane są dwa przejścia: Korczowa i Medyka. Sporadycznie protestujący po stronie ukraińskiej przepuszczają pojedyncze pojazdy.

W Korczowej polskie i ukraińskie służby graniczne doraźnie umożliwiły przekraczanie granicy pieszo, mimo że - jak zauważyła Pikor - wcześniej nie było tam takiej możliwości. Jak wyjaśniła, rozwiązanie to uzgodniono w kryzysowej sytuacji na podstawie porozumień między polskimi a ukraińskimi służbami.

Pikor przekazała, że na granicy w Korczowej stoi ponad 400 samochodów ciężarowych i ponad 300 samochodów osobowych, a także busy i autobusy.

Na Lubelszczyźnie utrudnienia w ruchu granicznym występują w Hrebennem, gdzie wstrzymano odprawę graniczną, oraz w Dorohusku, gdzie odprawę wstrzymano dla ciężarówek.

Jak powiedział PAP rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki, podróżujący samochodami osobowymi mogą się kierować w inne miejsca, ale ciężarówki mają dokumenty przygotowane pod konkretne przejścia graniczne.

W Hrebennem czas oczekiwania ciężarówek na wjazd do Polski to około 20 godzin, a na na wyjazd - 15 godzin. W Dorohusku ciężarówki czekają ma wjazd do Polski około 4 godzin.

Jak zauważył Sienicki, blokowanie przejść granicznych jest dość popularną formą protestu na Ukrainie. W zeszłym tygodniu w ten sposób protestowali górnicy.

Służby zastrzegają, że nie mają informacji, kiedy protest może się zakończyć.

Ruch graniczny normalnie odbywa się w Zosinie i Dołhobyczowie (woj. lubelskie) oraz w Budomierzu i Krościenku (woj. podkarpackie).

Informacje o aktualnej sytuacji na przejściach z Ukrainą są dostępne na stronach internetowych oddziałów Straży Granicznej: bieszczadzkiego dla przejść w woj. podkarpackim (www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl) i nadbużańskiego dla przejść w woj. lubelskim (www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl).

Blokady po stronie ukraińskiej są wynikiem protestów w związku ze zmianą przepisów celno-skarbowych na Ukrainie.(PAP)

Autorzy: Alfred Kyc, Agnieszka Ziemska