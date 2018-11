"Prezes (Jarosław) Kaczyński rozmawiał wczoraj z ministrem (Mariuszem) Kamińskim. Prezes PiS ma do niego pełne zaufanie i jest przekonany, że nie wpływał on na zatrudnienie syna. Prezes PiS nie ma żadnych wątpliwości co do jego postawy" - napisała rzeczniczka partii.źródło: PAP

autor zdjęcia: Paweł Supernak