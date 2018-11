Pracodawcy RP: PPK wymagają pilnych prac w ramach Rady Dialogu Społecznego



Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to korzystne, choć niewystarczające działanie na rzecz przyszłych emerytów. PPK nie rozwiążą wszystkich problemów, a programowi towarzyszy uzasadniona niepewność. Potrzebne są wiarygodne mechanizmy, które zablokują możliwość przejęcia tych pieniędzy pracowników przez państwo - tak, jak to było z otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE). PPK wymagają podjęcia pilnych prac w ramach Rady Dialogu Społecznego, oceniają Pracodawcy RP.

"Już dwukrotnie kolejne rządy obiecywały polskim pracownikom korzystne zmiany dotyczące przyszłych emerytur. Dwukrotnie też pracownicy tracili swoje pieniądze. Najpierw okazało się, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie tylko nie zawiera żadnych środków, ale na dodatek zadłużenie państwa wobec własnych obywateli liczone jest w biliardach złotych. Drugi raz odebrano Polakom oszczędności, które zgromadzili oni w OFE. Z dnia na dzień okazało się, że pieniądze te nie należą wcale to tych osób, które je zaoszczędziły, ale do państwa, które może z nimi zrobić, co chce. Trzeci raz taka sytuacja nie może się powtórzyć. Bez wątpienia nadużyto już zaufania obywateli" - czytamy w komentarzu.

W ocenie Pracodawców RP, jeśli PPK ma mieć szanse na sukces, to zabezpieczeniem musi może być wiarygodny mechanizm uniemożliwiający kolejnym rządom wyciąganie z kieszeni osób pracujących ich oszczędności emerytalnych. Takiego rozwiązania obecnie jednak brakuje. Dlatego konieczne jest pilne podjęcie wspólnych prac przez wszystkich zainteresowanych, tj. zarówno rząd, jak pracowników i pracodawców nad wypracowaniem odpowiednich zabezpieczeń w ramach Rady Dialogu Społecznego.

"Pamiętać należy, że środki możliwe do uzyskania przez przyszłych emerytur prawdopodobnie nie okażą się wystarczające. PPK nie jest zatem ostatecznym rozwiązaniem problemu emerytur. Konieczna jest także pilna reforma Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zasad wypłacania środków obecnym emerytom. To niezwykle trudne zadanie. Trzeba będzie otwarcie przyznać, że nie stać nas na dalsze pogłębianie deficytu funduszu emerytalnego. Dlatego rozwiązanie tego problemu wymaga wypracowania szerokiego porozumienia. Dopiero w ten sposób zostanie znaleziona droga wyjścia z emerytalnej pułapki zastawionej na Polaków jeszcze w ubiegłym stuleciu. Konieczne jest zwiększenia aktywności Rady Dialogu Społecznego" - czytamy także.

Wprowadzenie PPK dostarczy także jeszcze jednego powodu dla zintensyfikowania prac rządu, przedstawicieli pracowników i pracodawców w ramach RDS. Program ten bowiem niekorzystnie wpłynie na bieżące dochody pracowników. W Polsce niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkim obciążeniem dla budżetów domowych są podatki. Wysiłki pracodawców na rzecz podnoszenia płac nie są często widoczne dla pracowników. Winę za ten stan rzeczy ponosi system podatkowy, a nie - jak się często wydaje pracownikom - niechęć pracodawców. Za sprawą PPK pracownicy na korzystnych warunkach będą mogli zgromadzić oszczędności. Jednak pierwszymi rezultatami działania programu będzie niestety spadek ich dochodów, podkreślają Pracodawcy RP.

"Obecnie pracownicy słusznie oczekują nie obniżek, ale podwyżek swoich wynagrodzeń. Jeśli mają one być odczuwalne dla pracowników, a jednocześnie mają doprowadzić do rozwoju polskiej gospodarki konieczne będzie podjęcie rozmów na ten temat w ramach Rady Dialogu Społecznego. Bez wypracowania nowych rozwiązań może łatwo dojść do sytuacji, w której podwyższanie wynagrodzeń netto, czyli tych które są wypłacane pracownikom nie będzie możliwe. Inny scenariusz to podwyżki, których rezultatem będzie utrata konkurencyjności gospodarki, a w konsekwencji likwidowanie stanowisk pracy i zwolnienia pracowników" - czytamy dalej.

Pracodawcy RP w pełni popierają PPK. To ciekawe rozwiązanie i może okazać się korzystne dla pracowników. Niestety nie stanowi ono rozwiązania wszystkich problemów. Konieczne jest jego dopracowanie. Rada Dialogu Społecznego, w której pracach uczestniczą eksperci zarówno rządu, jak pracowników i pracodawców została powołana właśnie po to, aby przygotowywać wysokiej jakości rozwiązania. Nie oznacza to, że musi wydłużać się czas wprowadzania niezbędnych reform. Przeciwnie, dzięki dialogowi można uzyskać nie tylko lepsze wyniki, ale także osiągać cele w krótszym czasie, podsumowano.

(ISBnews)