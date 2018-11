"Takie doniesienia należy niewątpliwie sprawdzić, jest szybka i zdecydowana reakcja premiera, działa prokuratura, działają służby, a oczywiście jakiekolwiek decyzje nie mogą być podejmowane na podstawie artykułu prasowego, tylko zebranych dowodów w tej sprawie" - mówił Horała we wtorek dziennikarzom.

"Gazeta Wyborcza" napisała, że Leszek Czarnecki doniósł do prokuratury na szefa KNF Marka Chrzanowskiego, który miał oferować przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za ok. 40 mln zł. Według UKNF, to próba wywierania wpływu na Komisję Nadzoru Finansowego poprzez szantaż. (PAP)