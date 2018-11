Zaangażowanie przez premiera Żandarmerii Wojskowej w ochronę marszu 11 listopada potwierdza obawy, co do możliwości zapewnienia bezpieczeństwa; jeśli to nie przekona sądu, to znaczy, że przepis pozwalający na wydanie zakazu jest martwy - podkreśliła prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz.