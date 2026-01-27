Trzecie podejście do egzaminu dopiero w przyszłym roku

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zakłada, że aplikanci będą mogli podejść do egzaminów sędziowskich i prokuratorskich trzykrotnie. Opóźnienia w procedowaniu projektu skutkują jednak, że nowe zasady wejdą w życie najwcześniej w przyszłym roku, co budzi niezadowolenie członków Stowarzyszenia „Votum”. Egzamin państwowy ma wysokie wymagania, a jego niezdanie wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi i zawodowymi.

Rozliczenia za mały atom odwołane

Lubelska prokuratura umorzyła postępowanie dotyczące projektów małych reaktorów modułowych, uznając, że negatywna opinia ABW nie była wiążąca dla minister klimatu. Decyzja ta pozostawia przyszłość polskich SMR-ów otwartą, mimo że kontrowersje wokół jej podjęcia wywołały ostrą debatę polityczną. Dalsza realizacja projektów wymaga teraz szybkich decyzji ze strony rządu, co może być utrudnione przez złożoną dynamikę polityczną.

Kryzys polityki migracyjnej Trumpa

Śmierć Alexa Prettiego w wyniku działań służb imigracyjnych podważa politykę migracyjną Donalda Trumpa, wywołując protesty oraz presję na zmianę kursu, także wewnątrz Partii Republikańskiej. Incydent w Minneapolis stał się katalizatorem dla wezwania do reform, ukazując rosnące napięcia i niechęć społeczną wobec obecnych metod działania federalnych służb migracyjnych. Reakcje polityczne i społeczne wskazują na potrzebę rewizji podejścia do kwestii deportacji oraz odpowiedzialności funkcjonariuszy.