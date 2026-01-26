AI w firmie: szanse i zagrożenia

Sztuczna inteligencja zdobywa coraz większą uwagę w świecie biznesu, ale jej wdrożenia często obnażają liczne wyzwania. Mimo ogromnych inwestycji, wiele firm nie osiąga zamierzonych rezultatów, borykając się z problemami integracji AI z procesami biznesowymi i brakiem odpowiednich kompetencji. Znaczące przykłady, takie jak błędy w raportach Deloitte, czy praktyki ChatGPT pokazujące nieistniejące precedensy prawne, podkreślają ryzyka związane z niewłaściwym wykorzystaniem tej technologii.

Zmiany w reklamowaniu aptek: kontrowersje i konieczność reform

Planowane zmiany w przepisach regulujących reklamowanie aptek wywołują spory między różnymi grupami interesu, w tym farmaceutami i przedstawicielami branży. Obecne przepisy były krytykowane za nadmierną restrykcyjność i niezgodność z prawem UE, co prowadziło do licznych postępowań sądowych. Ministerstwo Zdrowia szuka rozwiązania, które zrównoważy potrzebę ochrony zdrowia publicznego z postulatami modernizacji komunikacji.

Konflikt z Pfizerem: finansowe i prawnicze reperkusje

Polska stanie w obliczu wysokich roszczeń finansowych ze strony Pfizera, żądającego zapłaty za nieodebrane dawki szczepionek COVID-19. Spór, który przyciąga uwagę całej Europy, odbywa się w kontekście podobnych działań wobec innych krajów. Procesy te podkreślają wyzwania prawne związane z zarządzaniem kontraktami w dobie pandemii i mogą mieć istotne znaczenie dla przyszłości negocjacji takich umów w UE.