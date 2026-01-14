Strefa Czystego Transportu w Krakowie

Strefa Czystego Transportu w Krakowie, która działa od stycznia 2026 roku, czeka na drobne zmiany po decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd odrzucił większość skarg, jednak uwzględnił niektóre z wojewody małopolskiego. Mimo to, kluczowe założenia strefy zostały utrzymane, co jest dobrą wiadomością dla jej zwolenników, którzy podkreślają jej wpływ na poprawę jakości powietrza. Przyjęte przepisy będą obejmować około 60% miasta, a ich celem jest redukcja emisji tlenków azotu.

Regulacje dotyczące mikrokawalerek

Rząd planuje nowelizację ustawy o własności lokali, która ma na celu uregulowanie budowy mikrokawalerek oraz mieszkań inwestycyjnych. Gminy będą teraz odpowiedzialne za wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu, co ma zapewnić, że obiekty te spełniają te same standardy, co mieszkania tradycyjne. Nowe przepisy, które wejdą w życie w 2027 roku, mają na celu wyeliminowanie nadużyć w konstrukcji i sprzedaży tych nieruchomości. Zmiany spotykają się z aprobatą władz lokalnych, choć budzą obawy wśród inwestorów na rynku hotelowym.