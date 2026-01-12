Reżim na celowniku Irańczyków i USA

W najnowszym artykule Karolina Wójcicka omawia napiętą sytuację pomiędzy Iranem a USA. Donald Trump rozważa zdecydowane działania militarne w odpowiedzi na represje wobec demonstrantów w Iranie. Artykuł analizuje możliwe scenariusze interwencji oraz międzynarodowe konsekwencje, które mogą wyniknąć z tej sytuacji.

Renaturyzacja na razie w planach

Aleksandra Hołownia przedstawia stan prac nad Krajowym Planem Odbudowy Zasobów Przyrodniczych w Polsce. Pomimo deklaracji Ministerstwa Klimatu i Środowiska o priorytetowym traktowaniu działań renaturyzacyjnych, organizacje pozarządowe pozostają sceptyczne. Kluczowe wyzwania to zapewnienie odpowiednich danych oraz wola polityczna do realizacji ambitnych celów dotyczących odbudowy zasobów przyrodniczych.

Niekonstytucyjne porody na SOR?

Beata Lisowska porusza ważny temat dotyczący zmian w opiece porodowej w Polsce. Likwidacja licznych oddziałów położniczych i zastąpienie ich izbami porodowymi przy SOR budzi kontrowersje. Rządowe Centrum Legislacji zwraca uwagę na niekonstytucyjne aspekty tej reformy, wskazując na nierówny dostęp do usług medycznych w zależności od miejsca zamieszkania pacjentek.