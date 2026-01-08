Agencja podała, że rozmowy w sprawie potencjalnej umowy, według której InPost stałby się prywatną firmą, wciąż trwają i nadal mogą zakończyć się fiaskiem. Bloomberg poinformował też, że banki są gotowe udzielić do 4,5 mld euro finansowania na przejęcie InPostu przez fundusz Advent.

Wcześniej, 6 stycznia notowany na giełdzie w Amsterdamie InPost poinformował, że otrzymał wstępną propozycję przejęcia wszystkich akcji spółki. Nie podał jednak, kto złożył propozycję. Zapowiedział, że dalsze informacje będą publikowane "jeśli i kiedy będzie to stosowne".

Głównymi akcjonariuszami InPostu są PPF Group (28,75 proc.), A&R Investments, wehikuł inwestycyjny Rafała Brzoski (12,49 proc.), Advent International Corporation (6,50 proc.) oraz Norges Bank (5,01 proc.). Poniżej progu 5 proc. pakiety akcji InPostu ma m.in. szereg polskich funduszy inwestycyjnych.

InPost, założony przez Rafała Brzoskę, oferuje rozwiązania logistyczne dla branży e-commerce w Europie. Najbardziej znany jest z paczkomatów.