Nasz nieład przestrzenny

Tomasz Majda i Adam Pantak omawiają problematykę urbanistyczną w Polsce. Chaos przestrzenny w miastach wynika z braku spójnej polityki, co prowadzi do zaniku wartości publicznych. Dyskusje poruszają kwestie współpracy z deweloperami, wpływu mieszkańców na plany miejscowe oraz przeszłych i potencjalnych błędów politycznych.

Stała zmienność, czyli jak Moskwa zarządza zasobami

Wojna wpływa na wszystkie klasy społeczne w Rosji, ale to najbiedniejsi odczuwają jej skutki najdotkliwiej. Kreml manewruje obciążeniami finansowymi między różnymi grupami społecznymi. Pojawia się analiza gospodarki dystrybucyjnej, wprowadzanej przez Putina, oraz reform budżetowych w odpowiedzi na kryzys.

Czy Trump mądrzeje?

Nieoczekiwane działania Trumpa w Wenezueli są oceniane jako zmiana podejścia USA do globalnej polityki. Czy nowe metody USA w destabilizowaniu reżimów przyniosą długofalowe korzyści? Artykuł omawia potencjalne konsekwencje dla Latynoskiej Ameryki, Europy oraz relacji USA z Chinami i Rosją.