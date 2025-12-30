Zmierzch wiecznych przywódców?

W 2026 roku czekają nas potencjalne zmiany na szczytach władzy. Viktor Orbán, premier Węgier, oraz Biniamin Netanjahu z Izraela mogą stracić swoje stanowiska. Sondaże pokazują, że opozycja zyskuje na sile, co zapowiada pasjonującą walkę wyborczą. Równocześnie czarne chmury zbierają się nad Partią Republikańską w USA przed nadchodzącymi wyborami śródokresowymi.

Publiczna pomoc dla prywatnej kopalni

Górnicy z kopalni Silesia zakończyli swój protest po podpisaniu porozumienia z ministrem energii, obejmującego alokacje i osłony socjalne. Mieszkańcy okolicznych miejscowości pozostają jednak z niczym, domagając się odszkodowań za szkody górnicze. Sprawa budzi kontrowersje dotyczące równego traktowania publicznych i prywatnych kopalń przez państwo.

Miała być rewolucja, będzie chaos

Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza nagłe zmiany w systemie e-Doręczeń, zastępując dotychczasowy ePUAP. Urzędy biją na alarm z powodu potencjalnego chaosu, jaki może spowodować ta zmiana. Organy administracji obawiają się trudności w komunikacji z obywatelami i nieskuteczności doręczeń w nadchodzących miesiącach.