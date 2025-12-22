Do odzyskania miliony z opłat śmieciowych

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego może zmusić gminy do zwrotu części opłat za odpady właścicielom nieruchomości. Skala możliwych zwrotów wynika z wadliwych uchwał, które wprowadzały podwyżki bez podstawy prawnej. Kluczową decyzję podjęto na przykładzie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która domaga się zwrotu blisko 17 mln zł. Decyzja ta daje właścicielom narzędzie do kontroli uchwał samorządowych o opłatach komunalnych.

Sąd musi najpierw sprawdzić, jakie szkody spowodowała reforma Zalewskiej

Sąd Najwyższy uchyla wyrok oddalający pozew przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie za reformę edukacyjną, likwidującą gimnazja. Reformy te wpływały m.in. na możliwości wyboru szkoły średniej przez młodzież, a SN domaga się przesłuchania uczniów w celu lepszego zrozumienia ich wpływu. Niezależnie od wyniku, decyzja podkreśla potrzebę zebrania faktów i dowodów przed rozstrzygnięciem.

Wojskowe Schengen nabiera kształtów

Unia Europejska planuje inwestycje o wartości ponad 17 mld euro na rzecz stworzenia wojskowego Schengen. Infrastruktura transportowa ułatwiająca szybki przerzut wojsk w ramach UE ma pomóc w ustanowieniu autonomii strategicznej. Inicjatywy te mierzą się jednak z barierami biurokratycznymi, utrudniającymi szybkie przemieszczanie wojsk, co podkreślił gen. Roman Polko. UE dąży do zniesienia tych granic administracyjnych, mając na celu zwiększenie szybkości reakcji wojskowych.