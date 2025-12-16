ZUS przeliczy zaniżone świadczenia, ale nie wszystkim emerytom

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, poinformował, że Zakład ponownie przeliczy emerytury czerwcowe z lat 2009–2019. Jednakże osoby, które złożyły pozwy sądowe, będą musiały poczekać na prawomocne wyroki. Podkreślono również dobrą sytuację finansową ZUS i skuteczność wdrożonych projektów, takich jak wypłata renty wdowiej.

Weto wisi nad reformą oświaty

Prezydent Karol Nawrocki rozważa weto wobec ustawy wprowadzającej „Reformę26” w oświacie. Pomimo sprzeciwu ze strony związków zawodowych i przedstawicieli edukacji, MEN planuje kontynuować reformę, nawet w przypadku prezydenckiego weta, co może wpłynąć na destabilizację systemu oświaty.

„Nadministerstwo” energii ogłasza swój plan transformacji

Polskie Sieci Elektroenergetyczne przedstawiły strategię do roku 2040, kładąc nacisk na transformację energetyczną w kierunku bezemisyjnego miksu energetycznego. Plan obejmuje zwiększenie roli OZE, ograniczenie eksploatacji węgla i gazu oraz proaktywne planowanie infrastruktury. PSE pragnie wzmocnić kontrolę nad energetyką prosumencką i inwestycjami w sektorze energetycznym.