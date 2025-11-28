Z ponad dwuletnim poślizgiem kończy się jedna z największych inwestycji kolejowych ostatnich lat. Pasażerowie wreszcie zaczną korzystać z podziemnej części na stacji Warszawa Zachodnia. To będzie nie tylko przejście podziemne, które pozwoli sprawniej dojść do peronów i zastąpi w codziennym przemieszczaniu się wysoką, niewygodną kładkę. Można uznać, że powstał tam podziemny, efektowny dworzec. Tunel dla pieszych pod torami i peronami ma bowiem aż 64 metry szerokości. Oprócz funkcji komunikacyjne będzie też pełnił funkcję usługową. Powstała tam galeria handlowa ze sklepami i restauracjami. Pod nowymi peronami znajdzie się 26 lokali o łącznej powierzchni ponad 5300 mkw. Powierzchnie wynajęły m.in. Aldi, McDonald’s, Starbucks czy Rossmann. Tu pasażerowie będą mogli zatem spędzić czas w oczekiwaniu na pociąg. Z podziemnego tunelu na perony będzie można dostać się ruchomymi schodami czy windami. Oprócz tego od strony Woli powstała nowa hala dworcowa z kasami. Będzie znacznie przestronniejsza niż oddana 10 lat temu część z kasami od strony Al. Jerozolimskich.

Dworzec Warszawa Zachodnia otworzą o godz. 11

Z nowej części podziemnej będzie można korzystać od piątku od godz. 11. Godzinę później dworzec uroczyście otworzą kolejarze i dwaj ministrowie – infrastruktury Dariusz Klimczak i funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Rano na portalu X krótki filmik ze zwiedzenia dworca opublikował zaś premier Donald Tusk „Robi wrażenie, co?” – napisał w komentarzu.

Do godz. 17 inwestor spółka PKP Polskie Linie Kolejowe oraz wykonawca - Budimex zaplanowali atrakcje dla pasażerów. Będzie m.in. koncert gitarzysty czy smakołyki z różnych regionów Polski.

Nowa stacja Warszawa Zachodnia jest symbolem wielkich przemian w tej części stolicy. Między torami a Al. Jerozolimskimi w ostatnich latach stanęła „ściana” biurowców. Powoli rozwijają się tereny po drugiej stronie torów – na Woli.

To jeszcze nie koniec zmian na samy Dworcu Zachodnim. Za rok od strony Ochoty i ul. Grójeckiej będzie można tam dotrzeć tramwajem i wysiąść na podziemnym przystanku tuż obok peronów kolejowych. W kolejnych latach ta trasa tramwajowa zostanie połączona z nową linią z Miasteczka Wilanów. Powstał już też tunel tramwajowy pod wszystkim torami PKP. W kolejnych latach linia będzie wydłużana na północ, na Wolę w stronę ul. Kasprzaka.

Dworzec autobusowy wciąż zaniedbany

Przy Zachodnim wciąż jednak razi zaniedbany dworzec autobusowy, skąd można odjechać do wielu miast w Polsce i za granicą. Obiekt oddany w 1980 roku od lat wymaga modernizacji. Zarządzającą nim państwowa spółka PKS Polonus co kilka lat pokazuje kolejne wizualizacje nowego dworca, ale plany nie dochodzą do skutku. Na razie w przyszłym roku przymierza się do liftingu.

Tymczasem za ok. siedem lat za stacją Warszawa Zachodnia ma się zaczynać linia kolei dużych prędkości w stronę Łodzi i nowego lotniska w Baranowie. Będzie biec w 9-kilometrowym tunelu, z którego pociągi będą wyjeżdżać na powierzchnię już poza granicami Warszawy. Przetarg na jego realizacje ma być ogłoszony jeszcze w tym roku. Według założeń szybka linia Warszawa – Łódź ma zostać otwarta w 2032 roku