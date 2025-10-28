Trzy nowe sposoby na zdobycie mieszkania

Rząd planuje wdrożenie trzech nowych ścieżek budownictwa mieszkaniowego dostępnego dla osób, które nie mogą korzystać z ofert rynkowych. Nowelizacja ustawy ma na celu zwiększenie finansowania i udostępnianie gruntów pod budownictwo niekomercyjne dla spółdzielni mieszkaniowych, które uzyskają wsparcie podobne do TBS i SIM.

Wojenna hossa Orlenu

Konsekwencje konfliktu zbrojnego na Wschodzie korzystnie wpływają na koncerny naftowe z powodu zmniejszonej podaży paliw z Rosji. Omówiono wzrost marż rafineryjnych, co przyczyniło się do poprawy wyników finansowych Orlenu oraz wzrostu wartości jego akcji na giełdzie.

Wójtowie bardziej doceniają urzędników niż ministrowie

W samorządach podwyżki dla pracowników są znacznie wyższe niż te proponowane w administracji rządowej, co związane jest z unikaniem spłaszczenia siatki płac. Opisane są starania lokalnych włodarzy w utrzymaniu atrakcyjności wynagrodzeń pomimo ograniczeń budżetowych.