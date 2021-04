Eksperci Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA przeprowadzili analizę, ile powinno wynosić świadczenie , by jego siła nabywcza była taka, jak na starcie. Pierwszy wariant to proste przeliczenie 500 plus według tempa wzrostu cen, jakie było od początku wypłat. CenEA wskazuje, że od II kwartału 2016 r. do II kwartału 2021 r. było to 13,3 proc. Przy takim założeniu rząd powinien obecnie wypłacać 567 zł, a nie 500 zł.

Ale jest drugi wariant wyliczeń, zakładający, że świadczenie byłoby podniesione tak, jak wzrosło minimum socjalne. To kwota, jaką trzeba wydać na podstawowe potrzeby (jak jedzenie , ubranie czy mieszkanie), by nie tylko przeżyć, ale móc wychowywać dzieci i utrzymać w minimalnym stopniu więzi społeczne. Ceny dóbr i usług z koszyka minimum socjalnego wzrosły aż o 23 proc. – i w takim razie o tyle też należałoby zwiększyć świadczenie 500 plus. Wtedy wzrosłoby ono do 615 zł.

To oczywiście podniosłoby koszty. CenEA wylicza, że – w zależności od wariantu – na 500 plus trzeba by było wydać rocznie dodatkowo od 5,4 mld zł do 9,3 mld zł. Jednak nie rozwiązałoby to głównego problemu, jaki wiąże się z kształtem całego programu, a na który ekonomiści zwracali już wiele razy uwagę. Pieniądze należą się przede wszystkim rodzinom bez względu na liczbę dzieci i dochody, czyli trafiają również do tych, którzy ich nie potrzebują. W ujęciu nominalnym najbogatsi dostają nawet większe kwoty (w sumie) niż najbiedniejsi. Tak byłoby też z dodatkowymi nakładami: do 10 proc. najbiedniejszych rodzin trafiłoby od 0,3 do 0,5 mld zł, zaś do 10 proc. najbardziej zamożnych 0,7–1,2 mld zł. Wynika to z tego, jak się rozkłada liczba dzieci w grupach beneficjentów 500 plus.