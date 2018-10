Prezydent głosował wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

Andrzej Duda uśmiechając się do fotoreporterów i dziennikarzy pokazał, że ma ze sobą dowód osobisty, a kiedy stawiał znak na karcie do głosowania powiedział do jednej z osób stojących zbyt blisko, że chciałby zachować tajność głosowania.

W odbywających się w niedzielę wyborach samorządowych Polacy wybiorą blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza. Uprawnionych do głosowania jest ponad 30,24 mln osób, wybory odbędą się w 26 983 obwodach. (PAP)

Autor: Małgorzata Wosion-Czoba