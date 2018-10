Williamson powiedział gazecie "Financial Times", że Wielka Brytania będzie "zdecydowanie z USA" w zwracaniu uwagi, że "Rosja musi przestrzegać zobowiązań traktatowych, które podpisała".

Ocenił, że Moskwa "kpi" z układu INF. "To Rosja łamie (układ) i to Rosja powinna doprowadzić własne sprawy do porządku" - zastrzegł.

"Oczywiście chcemy, by traktat wciąż obowiązywał, ale to wymaga przywiązania do niego przez dwie strony, a na ten moment mamy jedną stronę, która go ignoruje" - wskazał brytyjski minister obrony.

W nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu Trump zapowiedział wycofanie jego kraju z traktatu INF, oskarżając Rosję o nieprzestrzeganie jego postanowień. "Rosja, niestety, nie honoruje porozumienia, więc zakończymy porozumienie i wyjdziemy (z niego)" - powiedział amerykański przywódca.

Kreml był oskarżany o nieprzestrzeganie traktatu INF również przez administrację Baracka Obamy - przypomina portal dziennika "The Guardian".

Na początku miesiąca sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg skrytykował Rosję za nowy system rakietowy, podkreślając, że prawdopodobne narusza on układ INF.

Układ INF o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego (IRBM) i średniego zasięgu (MRBM) podpisali przywódcy USA i ówczesnego ZSRR, Ronald Reagan i Michaił Gorbaczow, 8 grudnia 1987 roku w Waszyngtonie. Traktat przewiduje likwidację arsenałów tej broni, a także zabrania jej produkowania, przechowywania i stosowania. (PAP)

