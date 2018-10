Informację o śmierci Rafała Bebaka nieoficjalnie potwierdziła policja, trafiła ona także – na razie drogą telefoniczną – do katowickiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

„Po potwierdzeniu tej informacji kandydat zostanie skreślony z wykazu, ale na kartach do głosowania pozostanie jego nazwisko, nie wolno na nich niczego skreślać. W lokalach wyborczych pojawią się obwieszczenia na ten temat. Jeśli mimo to, ktoś odda głos przy tym nazwisku, będzie on liczony jako głos oddany na listę” - powiedział PAP dyrektor delegatury Wojciech Litewka.

Jak dodał, podobna sytuacja ma miejsce, gdy kandydaci w ostatniej chwili wycofują się ze startu w wyborach. Przed tegorocznymi wyborami takich przypadków na terenie katowickiej delegatury jest już kilka.(PAP)