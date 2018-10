Eksperci w USA: Wyniki wyborów do Kongresu wyjątkowo trudne do przewidzenia

Wyniki zaplanowanych na 6 listopada wyborów do Kongresu są wyjątkowo trudne do przewidzenia, ponieważ odbywają się one w środku kadencji niepopularnego prezydenta, ale zarazem w okresie ożywienia gospodarczego - uważają amerykańscy eksperci wyborczy.