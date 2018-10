Trzaskowski podkreślał na wtorkowej konferencji prasowej, że w jego komitecie poparcia znaleźli się ludzie, z którymi spotykał się w czasie kampanii wyborczej, z którymi rozmawiał o mieście, o jego problemach i wyzwaniach. "Niektórych znam całe życie, niektórych poznałem dopiero podczas kampanii. Rozmawialiśmy o tym, jak powinien wyglądać program, jak powinna wyglądać Warszawa" – dodał kandydat.

Jak mówił, w komitecie znaleźli się ludzie w różnych wieku, różnej profesji i "różnym stażu bycia warszawiakiem". "To właśnie ci ludzie tworzą Warszawę, jej niepowtarzalny klimat, energię, chęć realizowania tych najlepszych aspiracji, jakie można realizować w naszej stolicy" – zaznaczył Trzaskowski.

W komitecie znalazła się m.in. Krystyna Lewkowicz, prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jak mówiła, w stolicy mieszka około pół miliona seniorów. "Od władz Warszawy oczekujemy przyjaznej przestrzeni publicznej, miejsc geriatrycznych, rehabilitacji, a także warunków do rozwoju osobistego seniorów. To wszystko znajduje się w programie pana Rafała Trzaskowskiego, dlatego udzielamy mu poparcia i liczymy na doskonałą współpracę" – wyjaśniła.

Michał Rancewicz, stomatolog, przyjaciel Trzaskowskiego podkreślił, iż chce, by Warszawa była miastem europejskim, z którego "nadal będzie mógł być dumny", dlatego też chce głosować na kandydata Koalicji Obywatelskiej. W podobnym tonie wypowiadał się student Szkoły Głównej Handlowej Łukasz Puchalski.

Przedsiębiorca Marcin Adamczyk wspominał, że Trzaskowskiego poznał w marcu podczas jednego ze spotkań organizowanych przez PO pod hasłem "Sprawa Polek". "Będę głosował na niego, ponieważ sprawy wolności obywatelskich i demokracji są dla mnie bardzo istotne" – dodał Adamczyk.

Trzaskowski zaprosił też do komitetu swojego byłego studenta Mateusza Nawrockiego. "Uczęszczałem na wykłady, które prowadził pan Rafał Trzaskowski i wszyscy byliśmy pod wrażeniem jego doświadczenia i kompetencji (…) Jestem niezmiernie zadowolony, że ktoś tak kompetentny i z takim doświadczeniem może zostać prezydentem Warszawy" – powiedział Nawrocki.

Pochodzący z Hiszpanii Jose Iglesias wyjaśnił, iż popiera Trzaskowskiego, ponieważ chce, by Warszawa była przyjazna swym mieszkańcom oraz otwarta i gościnna dla osób przyjezdnych.

Trzaskowski został też zapytany na konferencji prasowej o najnowszy sondaż Kantar Millward Brown dla "Gazety Wyborczej", z którego wynika, że na Trzaskowskiego chce w pierwszej turze głosować 42 proc. warszawiaków, a na jego kontrkandydata – Patryka Jakiego (PiS, Zjednoczona Prawica) – 31 proc.

Trzaskowski podkreślił, że wszelkie sondaże mobilizują go do jeszcze cięższej pracy. "Walka o głosy warszawiaków i warszawianek będzie trwała do samego końca, dlatego ten tydzień, który planujemy, jest tak intensywny. Będzie konwencja w czwartek, potem będziemy pracowali 24 godziny" – zaznaczył kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w najbliższą niedzielę 21 października, druga – 4 listopada.