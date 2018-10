Mazurek o rezolucji wzywającej Rosję do oddania wraku Tu-154M: Bardzo dobra decyzja

To bardzo dobra decyzja, pierwsza podjęta przez gremium międzynarodowe - powiedziała rzeczniczka PiS Beata Mazurek, odnosząc się do rezolucji wzywającej Rosję do oddania wraku samolotu Tu-154M. Chciałabym, żeby Rosja się do niej dostosowała; czy tak będzie - zobaczymy, dodała.