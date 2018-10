"Prowadzimy w Warszawie intensywne działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Mamy największy w UE system miejskiej sieci ciepłowniczej, z którego korzysta już 80 proc. mieszkańców stolicy. Warszawiacy jeżdżą ekologicznymi autobusami, tramwajami oraz korzystają z kolejnych kilometrów rowerowych ścieżek. Dzięki nowo powstałym parkom, skwerom i posadzeniu kilkuset tysięcy drzew tereny zieleni stanowią obecnie 40 proc. przestrzeni miasta. W trosce o czyste powietrze rozmawiamy także z mieszkańcami. Zachęcamy ich do ekologicznego ogrzewania domu i przypominamy o możliwości skorzystania z finansowego wsparcia, które daje stolica" - wskazała cytowana w komunikacie prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

To już drugi raz, kiedy ekoedukatorzy ruszyli w miasto. Dotychczas odwiedzali oni mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy na Białołęce, w Rembertowie, Targówku, Wawrze i Wesołej.

W trakcie wizyty mieszkańcy stolicy dowiadują się, jakie przepisy nakłada uchwała antysmogowa. Stanowi ona, że do końca 2022 r. z domów muszą zniknąć wszystkie stare piece, które nie spełniają norm ekologicznych. Od lipca br. mieszkańcy Mazowsza nie mogą ogrzewać gospodarstw mułem, wilgotnym drewnem i węglem brunatnym. Edukatorzy wskazują ponadto, skąd wziąć dotację na wymianę pieca. Mogą one pokryć do 100 proc. inwestycji.

Ratusz przypomniał, że od września można składać wnioski o dofinansowanie likwidacji starego pieca bądź przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej zaplanowanego na przyszły rok. Co należy zrobić? Trzeba wypełnić dokumenty w warszawskim Biurze Ochrony Środowiska lub Wydziale Ochrony Środowiska w swojej dzielnicy, aby otrzymać od 7 do 20 tys. zł na inwestycję. Jak wyjaśniono, do końca marca 2019 roku o pieniądze mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne jak i przedsiębiorcy. Potrzebne formularze dostępne są na stronie internetowej, w Biurze Ochrony Środowiska (BOŚ) i w Wydziałach Obsługi Mieszkańców. W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu wniosków, mieszkańcy mogą poprosić o pomoc pracowników urzędu.

Program wymiany stołecznych "kopciuchów" i podłączania do miejskiej sieci ciepłowniczej ruszył w styczniu 2017 r. Ratusz poinformował, że piece wymieniono w ponad 650 lokalach, a 500 gospodarstw podłączono do sieci. W 2017 roku warszawiacy otrzymali 11,1 mln zł w formie dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, m.in. kolektory słoneczne, pompy ciepła czy instalacje fotowoltaiczne.

Ratusz dodał, że mieszkańcy stolicy mogą ponadto skorzystać z osłonowego programu "Zielone wsparcie" bądź "Zielone wsparcie do 100 proc." jeżeli ich nie stać na modernizację kotłowni. (PAP)

autor: Michał Boroń