Czarzasty wsparł w Poznaniu lewicowego kandydata na prezydenta Poznania, obecnego wiceprezydenta miasta Tomasza Lewandowskiego. Wiceprezydent Lewandowski przez lata był szefem klubu radnych SLD w poznańskiej radzie miasta i szefem miejskich struktur tej partii. Obecnie reprezentuje Inicjatywę Polska. Lider partii poparł też kandydatów do rady miasta startujących z KWW Lewica.

"Włodzimierz Czarzasty bardzo mocno zaangażował się w zbudowanie naszego komitetu. Jego obecność na naszej konferencji (…) ucina jakiekolwiek spekulacje, że lewica jest na kilku listach – nie, lewica jest na liście Komitetu Wyborczego Wyborców Lewicy. Jedynym kandydatem na prezydenta, który ma ambicje realizować program ludzi bardziej wrażliwych społecznie jest Tomasz Lewandowski” – powiedział Lewandowski na konferencji prasowej.

Czarzasty komplementował w Poznaniu lewicową listę do rady miasta, współtworzoną przez SLD, Partię Razem, Zielonych, przy wsparciu lokalnych struktur Inicjatywy Polska, ruchów miejskich, także kilkunastu organizacji społecznych.

"Lewica w Poznaniu jest przykładem dla Polski moich marzeń. Mam nadzieję, że również Adriana Zandberga (Partia Razem), mam nadzieję, że również Gosi Tracz (Partia Zieloni), mam nadzieję, że również innych struktur lewicowych. Skoro teraz się udało to zrobić w Poznaniu, może się to uda zrobić do eurowyborów i jeśli chodzi o Sejm” – powiedział Czarzasty.

"Marzyłbym, żeby w Polsce były po stronie demokratycznej przynajmniej dwa bloki – jeden skupiony wokół Platformy Obywatelskiej. Kto ma serce pośrodku, serce chadeckie – to jest dobra lista dla niego. Marzę też o stworzeniu drugiej listy – progresywnej, socjaldemokratycznej, w której, na zasadach partnerskich, wzięłoby udział dużo partii i struktur. Gdyby udało nam się dogadać z Partią Razem, co się nam udało tutaj, z Zielonymi – szczęśliwość by była, dzwony by biły, a słońce by świeciło, Bóg by na to patrzył dobrze” – dodał.

Dziennikarze pytali Czarzastego, czy lewicowego elektoratu w Poznaniu i w powiecie poznańskim nie dezorientuje fakt, że szefowie miejskich i powiatowych struktur SLD Bartosz Kaczmarek i Marek Niedbała startują z konkurencyjnej listy KWW Jarosława Pucka Dobro Miasta. Jarosław Pucek również ubiega się o fotel prezydenta, jest popierany m.in. przez byłego włodarza stolicy Wielkopolski, Ryszarda Grobelnego.

"Elektorat SLD i lewicy nie jest zdezorientowany – będzie wiedział na kogo głosować. Ale jeżeli ktokolwiek z tego elektoratu byłby zdezorientowany (…) to moja obecność, jeżeli chodzi o SLD w Poznaniu, kończy wszystkie problemy” - powiedział lider partii.

Pytany, co czeka członków SLD startujących w Poznaniu z innych list powiedział, że na decyzje przyjdzie czas po wyborach.

"21 października są wybory, do wyborów walczymy. W Poznaniu walczymy, mówię o SLD, na liście KWW Lewica, wybieramy naszych radnych, naszego prezydenta Tomasza Lewandowskiego. Dzień po wyborach będziemy robić podsumowanie i wyciągać wnioski. Mądra partia nie zajmuje się sobą, zajmuje się elektoratem. Gdy partia zaczyna zajmować sobą – zapomina o elektoracie" - powiedział.

Bartosz Kaczmarek powiedział PAP w czwartek, że jest zdziwiony tezą, że kandydaci lewicy są w Poznaniu wyłącznie na jednej liście.

"Poglądów nie zmieniłem. A to, że uniemożliwiono nam start z list lewicowych w Poznaniu, to nie jest moja wina tylko osobista decyzja Włodzimierza Czarzastego. Nie po to człowiek zajmuje się polityką, żeby nie startować w wyborach” – powiedział PAP Kaczmarek.

"Przykro mi słyszeć, że ludzie lewicy startują tylko z KWW Lewica. Zwłaszcza, że mówi to osoba, która kilka lat temu uzyskała dzięki SLD możliwość kandydowania na urząd prezydenta, została wiceprezydentem i porzuciła nas. Bardzo się dziwię, że Czarzasty kogoś takiego popiera, ale nie jest to jego ostatnia błędna decyzja. Zwłaszcza, że Lewandowski jest przecież członkiem konkurencyjnej w stosunku do SLD Inicjatywy Polska” – dodał Kaczmarek. (PAP)

