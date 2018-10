Andrzej Duda upamiętnił wczoraj w Lucernie Konstantego Rokickiego, dyplomatę z Grupy Berneńskiej ratującego Żydów przed Niemcami podczas II wojny światowej. Konsul w latach 1942–1943 wystawiał Żydom z Europy fałszywe paszporty Paragwaju, które dawały szansę na przetrwanie Holokaustu. Z oficjalnych szacunków wynika, że w ten sposób udało się uratować co najmniej 800 osób. Znanych jest 400 nazwisk ocalonych, z których ok. 20 żyje do dziś. DGP jako pierwszy opisał rolę Rokickiego, zasadę działania i podział obowiązków w Grupie Berneńskiej w serii artykułów w sierpniu ubiegłego roku.