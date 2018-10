W programie rozpoczętej w czwartek wizyty Karczewskiego w Mołdawii zaplanowano m.in. spotkania z miejscową Polonią.

"Jeśli chodzi o głos dla Polonii, to w parlamencie Mołdawii są dwa miejsca dla diaspory i są one przeznaczone dla przedstawicieli wybranych przez środowiska obywateli Mołdawii zamieszkujących inne kraje" - zauważył w rozmowie z dziennikarzami marszałek Senatu.

"W Polsce chcemy zrobić to samo. I mogę powiedzieć, że mamy pomysł, który niebawem przekujemy w działania polityczne. Będziemy zabiegać o to, by zmieniono konstytucję tak, by w Polsce nie było 100, a 102 senatorów, z czego dwóch byłoby wybieranych poza granicami Polski i byliby przedstawicielami Polonii" - dodał.

Jak podkreślił, "jedno miejsce to za mało". "Chcemy, by było jedno miejsce dla Polonii na wschód i jedno na zachód od Polski. To byłby gest i dla Polonii, która wspierała Polskę, i gest wsparcia (dla niej). Myślę, że opozycja poprze ten pomysł i Sejm i Senat w 100 proc. zagłosuje za tą zmianą w konstytucji" - powiedział Karczewski.

Z Kiszyniowa Wiktoria Nicałek (PAP)

autor: Wiktoria Nicałek