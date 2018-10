Szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann ocenił w poniedziałek w RMF FM, że Petru powinien dołączyć do PO, jeśli myśli poważnie o polityce. Zdaniem polityka PO, budowanie nowych ruchów, to pomysł zły i szkodliwy. "Dzisiaj to łączenie się jest czymś, co jest ważne dla ludzi" - przekonywał Neumann.

Petru, pytany przez PAP, czy zamierza skorzystać z zaproszenia Neumanna, powiedział, że "nie można zapomnieć, że Platforma nie reprezentuje dużej części elektoratu, dla którego praca, wolność gospodarcza i unikanie populizmu są fundamentalne".

Podkreślił jednocześnie, że w wyborach samorządowych popiera kandydatów Koalicji Obywatelskiej.

"Ostatnie propozycje PO, takie jak trzynasta emerytura, niższy wiek emerytalny, czyli niskie emerytury, a także odrzucanie pomysłów Barbary Nowackiej oznacza, że bardzo duża grupa Polaków nie będzie miała na kogo głosować. Ten elektorat trzeba zagospodarować w kolejnych wyborach. Priorytetem jest pokonanie PiS. Jestem pewny, że z PiS może wygrać tylko szeroki front partii politycznych, które będą reprezentować różne środowiska" - przekonywał Petru.

Były lider i założyciel Nowoczesnej Ryszard Petru opuścił partię w maju. Jak wówczas zapowiedział, tuż po wyborach samorządowych, założy nową partię polityczną. Obecnie wraz b. posłankami Nowoczesnej: Joanną Scheuring-Wielgus i Joanną Schmidt, Petru jest w sejmowym kole Liberalno-Społeczni. (PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska